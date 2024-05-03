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Шоу продолжается. 10 лет знаковому месту Санкт-Петербурга — «Ленинград Центру»

Шоу продолжается. 10 лет знаковому месту Санкт-Петербурга — «Ленинград Центру»

Искусство, живущее вне рамок и форматов, составляет суть «Ленинград Центра» вот уже 10 лет. Его идейным вдохновителем, душой и в прямом смысле гением места был и остается художественный руководитель Феликс Михайлов, чья движущая сила — сама любовь.

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