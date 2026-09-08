Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о номинировании вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова на звание лучшего вратаря 2026 года по версии журнала France Football.