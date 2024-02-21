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Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором наши бойцы развертывают российский флаг в селе Крынки «Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями-десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден.

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