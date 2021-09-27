СМИ: кабмин поручил усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил нескольким ведомствам проработать усиление адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия», ссылаясь на копию протокола совещания у заместителя председателя Правительства РФ.
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил нескольким ведомствам проработать усиление адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия», ссылаясь на копию протокола совещания у заместителя председателя Правительства РФ.
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