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СМИ: кабмин поручил усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

СМИ: кабмин поручил усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил нескольким ведомствам проработать усиление адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия», ссылаясь на копию протокола совещания у заместителя председателя Правительства РФ.

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