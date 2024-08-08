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Активист рассказал о выдаче гуманитарной помощи жителям Суджанского района

Активист рассказал о выдаче гуманитарной помощи жителям Суджанского района

Жители Курской области активно приносят гуманитарную помощь для земляков из Суджанского района. Об этом 8 августа рассказал «Известиям» активист общероссийского общественного движения «Народный» фронт» Эдуард Дюмин.

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