Силуанов рассказал о главных принципах налоговой системы

Налоговая система должна быть стабильной и предсказуемой и решать социально-экономические задачи, рассказал глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства России 23 мая.
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