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SPORT24.ru

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Вега назвал Соболева местным Левандовски: «У них очень схожие качества»

Вега назвал Соболева местным Левандовски: «У них очень схожие качества»

Защитник «Зенита» Роман Вега в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым выразил мнение, что у его одноклубника Александра Соболева много схожих качеств с бывшим нападающим «Барселоны» Робертом Левандовски.

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