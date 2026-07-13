Вега назвал Соболева местным Левандовски: «У них очень схожие качества»

Защитник «Зенита» Роман Вега в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым выразил мнение, что у его одноклубника Александра Соболева много схожих качеств с бывшим нападающим «Барселоны» Робертом Левандовски.
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