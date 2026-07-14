Минпросвещения: место в десятом классе обязаны предоставить. Но есть нюанс

В каком случае школьнику могут отказать в зачислении в 10-й класс. Выпускнику девятого класса, желающему продолжить обучение в школе, власти обязаны предоставить место в школе, но не в какой-то конкретной.
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