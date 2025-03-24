На внутреннем кольце КАД между развязками Рябовского и Колтушского шоссе закроют одну полосу движения

Это связано с работами по уборке смета в разделительной полосе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на федеральной трассе А-118, в участке между развязкой с Рябовским шоссе и развязкой с Колтушским шоссе в Санкт-Петербурге, будет перекрыта одна полоса.
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