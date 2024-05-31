Блинкен и Кулеба договорились вскоре завершить переговоры о гарантиях для Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам переговоров по телефону договорились в ближайшие недели закрыть вопрос по долгосрочным договоренностям о гарантиях безопасности для Киева.
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