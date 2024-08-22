В Пролетарске ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом

В городе Пролетарск Ростовской области пожарным удалось потушить шесть резервуаров с топливом на промскладе, загоревшихся после падения обломков сбитых силами ПВО украинских дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
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