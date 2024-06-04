«Она мне заплатит?»: Радимов ответил на предложение экс-супруги Татьяны Булановой спеть на его свадьбе

С возлюбленной Анастасией Кулешовой он уже подал документы во Дворец бракосочетания Российский футболист, тренер «Зенита» Владислав Радимов ответил на предложение экс-супруги Татьяны Булановой спеть на его свадьбе с бизнесвумен Анной Кулешовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии