Какое политическое устройство скрывается за ширмой кадровых перестановок в Украине? Почему скандал вокруг фигуры вице-премьера называют «атомной бомбой» внутри вооружённых сил? Можно ли реформировать систему ТЦК после полной утраты доверия граждан? И какой сценарий выхода из конфликта готовят западные игроки за счёт Киева? Спиридон Килинкаров – украинский общественный и политический деятель, бывши… Читать далее: https://govorit.