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Говорит Европа ⚡

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Спиридон Килинкаров: Перестановки в Киеве — это спектакль, где актёров не запоминают

Спиридон Килинкаров: Перестановки в Киеве — это спектакль, где актёров не запоминают

Какое политическое устройство скрывается за ширмой кадровых перестановок в Украине? Почему скандал вокруг фигуры вице-премьера называют «атомной бомбой» внутри вооружённых сил? Можно ли реформировать систему ТЦК после полной утраты доверия граждан? И какой сценарий выхода из конфликта готовят западные игроки за счёт Киева? Спиридон Килинкаров – украинский общественный и политический деятель, бывши… Читать далее: https://govorit.

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