❗️ Загоревшийся у берегов Сочи танкер подвергся атаке безэкипажных катеров. Экипаж спасен Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Сочи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым