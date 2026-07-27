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RT Russia

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Российские войска поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ в порту Одесса

Российские войска поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ в порту Одесса

В Минобороны России сообщили, что российские военные в порту Одесса поразили объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских войск.

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