Происшествия

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Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах нападения на композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах нападения на композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге

Следственными органами  ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.

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