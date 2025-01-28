Объявлены победители конкурса «Фотограф крупного плана — 2024»

Снимок, попавший в топ-10: головастики пожирают труп жабы в Кантабрии, Испания / © Juan Cuetos Снимок, попавший в топ-10, тритон и псевдоскорпион / © Alexis Tinker-Tsavalas Первое место в категории «Бабочки и стрекозы», стрекоза отдыхает на камне у водопада в заповеднике Тяньмушань, провинция Чжэцзян, Китай / © Yong Miao Победитель в категории «Портрет», краб-призрак осторожно выглядывает из своего песчаного туннеля на Андаманских островах, Индия / © Raghuram Annadana Снимок абсолютного победителя конкурса и победителя в категории «Насекомые», жуки-олени сражаются в Воронежской области России / © Ivanenko Svetlana Снимок, попавший в Топ-10, полевая мышь выглядывает из пшеницы в Англии / © Jamie Smart Победитель в категории «Лучший снимок молодого фотографа», золотистая щурка в полете с насекомым в клюве на юге Испании / © Andrés Luis Dominguez Blanco Снимок, попавший в Топ-10, две стрекозы рода Calopteryx, принадлежащие к семейству стрекоз-красоток, замеченные в первых лучах утреннего солнца на речном лугу в Германии / © Lina Grüppe Снимок, попавший в Топ-10, многоножки спариваются на пальме в Перте, Западная Австралия / © Will Menzies Снимок, попавший в Топ-10, фиолетовые крокусы с капельками воды / © Sophia Spurgin Победитель в категории «Подводный мир», морской конек-тряпичник плывет со стаей рыб в заливе Рапид-Бей, Южная Австралия / © Jenny Stock Снимок, попавший в Топ-10, грибы в саду в Огайо, США / © Vicki Wert Снимок, попавший в Топ-10, муравьи присматривают за стадом тлей в Уодсворте, Иллинойс / © Kenneth Bluma Снимок, попавший в Топ-10, макросъемка маленького семени, окруженного текущей смолой / © James Fox Снимок, попавший в Топ-10, муравьиный лев летит летней ночью над венгерской степью / © Tibor Litauszki .