AT 2022csn: одно из самых ярких приливных разрушений звезды в активной галактике

Международная группа астрономов опубликовала результаты наблюдений события AT 2022csn — это одно из самых далеких и ярких оптических и ультрафиолетовых приливных разрушений звезды (TDE), известных на сегодняшний день.
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