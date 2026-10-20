- Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с его российским коллегой; - В Санкт-Петербурге у пяти человек диагностирована оспа обезьян; - На персонал роддома в Симферополе поступают жалобы из-за вероятного использования приемов, которые исключены из клинических рекомендаций и считаются опасными; - ФАС посчитала рекламу «Мегафона» «5G режим» недостоверной; - В России планируют ввести устный экзамен по истории для девятиклассников.