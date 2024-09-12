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Царьград

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Врач-невролог назвала продукты, провоцирующие мигрень

Врач-невролог назвала продукты, провоцирующие мигрень

Помимо пищевых привычек приступ мигрени также могут вызвать стрессы и нарушения сна.Врач-невролог Елена Баранова рассказала, что мигрень могут спровоцировать некоторые продукты питания.

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