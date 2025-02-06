Хаяси: Япония придерживается курса на решение территориальной проблемы с Россией

Япония по-прежнему придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
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