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Пожарные ликвидировали мощный пожар в Брянской области

Пожарные ликвидировали мощный пожар в Брянской области

Пожарные из Брянской области ликвидировали горение в одном из местных многофункциональных зданий. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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