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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

За Газу – в Гаагу: международный суд ООН начал рассмотрение иска против Израиля

За Газу – в Гаагу: международный суд ООН начал рассмотрение иска против Израиля

Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению дела о возможном геноциде в секторе Газа. Иск о признании военных действий в анклаве геноцидом подала Южно-Африканская Республика (ЮАР) 29 декабря 2023 года.

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