За Газу – в Гаагу: международный суд ООН начал рассмотрение иска против Израиля

Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению дела о возможном геноциде в секторе Газа. Иск о признании военных действий в анклаве геноцидом подала Южно-Африканская Республика (ЮАР) 29 декабря 2023 года.
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