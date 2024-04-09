Интересно, вы в курсе, что узбеки — коренной народ Ленинградской области?

ЮШ

Юрий Шестаков

Сколько ещё автономий развести на территории России, чтобы и русским не забыли потом дать автономию, как государствообразующей нации, - ну, как бы заслуживающей некоторого уважения? Что сверх толерантный Александр Юрьевич думает по этому вопросу? Грант припасён для такого случая?