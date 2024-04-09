"Губернатор Ленинградской области нашёл на территории региона коренной узбекский народ и выделил ему соответствующий грант.
Интересно, вы в курсе, что узбеки — коренной народ Ленинградской области?
Комментарии
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Вера Говоркова
И начать с губернатора.
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1 час.
Алекс Сэм
Диаспора поделится
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1 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Сколько ещё автономий развести на территории России, чтобы и русским не забыли потом дать автономию, как государствообразующей нации, - ну, как бы заслуживающей некоторого уважения? Что сверх толерантный Александр Юрьевич думает по этому вопросу? Грант припасён для такого случая?
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