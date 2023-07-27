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Спортивные объекты возведут на месте недостроенного торгово-офисного центра в Новогирееве

Спортивные объекты возведут на месте недостроенного торгово-офисного центра в Новогирееве

В районе Новогиреево на площадке недостроенного и брошенного торгово-офисного центра по адресу: улица Перовская, владение 66, корпус 12 будет построено два спортивных объекта: ФОК и крытые поля для мини-футбола, а также многофункциональный комплекс.

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