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Bloomberg: США хотят, чтобы Киев перешел к обороне

Bloomberg: США хотят, чтобы Киев перешел к обороне

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на полях Всемирного экономического форума в Давосе намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому желание Вашингтона о том, чтобы Киев перешел к обороне.

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