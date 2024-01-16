Bloomberg: США хотят, чтобы Киев перешел к обороне

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на полях Всемирного экономического форума в Давосе намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому желание Вашингтона о том, чтобы Киев перешел к обороне.
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