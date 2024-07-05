Машина с семьей, ехавшей в роддом, взорвалась

Инцидент произошел около 15:00 в Люберцах. 20-летний водитель автомобиля “Лада”, находясь вместе со своей супругой и родственницей, направлялся из своего дома в Орехово-Зуевском городском округе в родильный дом в Люберцах, где находилась его новорожденная дочь.