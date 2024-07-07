Сильные магнитные бури прогнозируют учёные в середине июля

Несколько магнитных бурь прогнозируют учёные во второй месяц лета, передаёт inАktau.kz Будут наблюдаться сильные, средние и слабые магнитные бури: 6–7 июля — слабая магнитная буря 11–13 июля — средняя активность 16–17 июля — мощная вспышка 27–28 июля — слабая магнитная буря Магнитная буря возникает, когда солнечный ветер (поток заряжённых частиц, выброшенных Солнцем) взаимодействует с магнитным полем Земли.