Обнаружены невиданные ранее характеристики двойных структур "кристалл-жидкость"

Учёные Казанского федерального университета в тандеме с исследователями из американского университета Пердью совершили настоящий прорыв в фотонике, обнаружив невиданные ранее характеристики новой категории веществ - двойных структур "кристалл-жидкость".
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