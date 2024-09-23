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Обнаружены невиданные ранее характеристики двойных структур "кристалл-жидкость"

Обнаружены невиданные ранее характеристики двойных структур "кристалл-жидкость"

Учёные Казанского федерального университета в тандеме с исследователями из американского университета Пердью совершили настоящий прорыв в фотонике, обнаружив невиданные ранее характеристики новой категории веществ - двойных структур "кристалл-жидкость".

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