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Кино: Как дочери Георгия Тараторкина удалось найти свой путь в жизни, и Какая её мечта пока так и не исполнилась

Кино: Как дочери Георгия Тараторкина удалось найти свой путь в жизни, и Какая её мечта пока так и не исполнилась

Она родилась и выросла в звёздной семье. Сама же Анна Тараторкина, решив пойти по стопам родителей, больше всего не хотела использовать славу отца, легендарного актёра Георгия Тараторкина.

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