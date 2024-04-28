Ростовский фермер расстрелял проезжающую мимо машину, убита девушка

В Ростовской области мужчина расстрелял проезжавший мимо по дороге автомобиль, в результате которого погибла 17-летняя девушка.
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