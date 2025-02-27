Терапевт Яна Шмелёва рассказала о пользе и вреде фисташек

Фисташки — это не только вкусное лакомство, но и ценный источник питательных веществ. Они богаты витаминами, минералами и другими полезными компонентами, а потому оказывают положительное влияние на здоровье.
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