Foton впервые возглавил рынок новых пикапов в России

Модель Tunland возглавила рейтинг самых продаваемых пикапов В июле 2026 года продажи новых пикапов в России составили 2 158 автомобилей, что на 19% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.
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