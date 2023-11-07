Путин 9 ноября посетит Казахстан и встретится с Касым-Жомартом Токаевым

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан состоится 9 ноября. Он обсудит с главой республики Касым-Жомарт Токаевым перспективы сотрудничества и примет участие в форуме, сообщила пресс-служба Кремля.
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