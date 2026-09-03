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Эриксон: «Не смотрите вниз» – лозунг падающего в пропасть Запада

Эриксон: «Не смотрите вниз» – лозунг падающего в пропасть Запада

Западная экономика может рухнуть вслед за Украиной. Об этом американо-китайский бизнесмен Чарльз Эриксон заявил в своем видеоблоге «Общение на руинах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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