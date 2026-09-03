Западная экономика может рухнуть вслед за Украиной. Об этом американо-китайский бизнесмен Чарльз Эриксон заявил в своем видеоблоге «Общение на руинах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Гей-бандеровец По...
- В любом случае на...
- «Кризис с общим з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым