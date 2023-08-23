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Украинские и российские олигархи анонсируют начало мирных переговоров. Как это понимать

Украинские и российские олигархи анонсируют начало мирных переговоров. Как это понимать

Бизнесмен Олег Дерипаска полагает, что мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться в конце сентября.

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Комментарии
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Алина Белова
Решать все поставленные  перед  собой  вопросы  и  никаких мирных переговоров. Уже были  Минские  соглашения  и нас обманули. Обеспечили  вооружением армию окраины, подучили немного, добавили  им наёмников и пошли вперёд.  Научены и  сейчас на вилы  не  надо наступать.  Только  уничтожать нацистскую гадину и всё.
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12 час.
вага карлито
верно еще и на смех подняли дескать здорово мы их обули!))
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10 час.
Андрей
Олигархи решают за Главу государства?
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3 час.

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