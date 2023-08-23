Украинские и российские олигархи анонсируют начало мирных переговоров. Как это понимать

Алина Белова

Решать все поставленные перед собой вопросы и никаких мирных переговоров. Уже были Минские соглашения и нас обманули. Обеспечили вооружением армию окраины, подучили немного, добавили им наёмников и пошли вперёд. Научены и сейчас на вилы не надо наступать. Только уничтожать нацистскую гадину и всё.