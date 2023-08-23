Бизнесмен Олег Дерипаска полагает, что мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться в конце сентября.
Украинские и российские олигархи анонсируют начало мирных переговоров. Как это понимать
Комментарии
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Алина Белова
Решать все поставленные перед собой вопросы и никаких мирных переговоров. Уже были Минские соглашения и нас обманули. Обеспечили вооружением армию окраины, подучили немного, добавили им наёмников и пошли вперёд. Научены и сейчас на вилы не надо наступать. Только уничтожать нацистскую гадину и всё.
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12 час.
вага карлито
верно еще и на смех подняли дескать здорово мы их обули!))
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10 час.
Андрей
Олигархи решают за Главу государства?
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3 час.
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