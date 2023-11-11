«Уровень РПЛ немного упал — больше матчей стало выигрываться на классе»

В нынешнем розыгрыше первой лиги чемпионата России по футболу крайне плотная турнирная таблица. К примеру, в ее середине на девятом месте находится «СКА-Хабаровск», оторвавшийся от зоны вылета всего на четыре очка, но также имеющий шансы догнать лидеров.
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