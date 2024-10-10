Силуанов: создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается

В настоящее время создание единой валюты БРИКС не рассматривается, речь идет о создании альтернативной расчетно-платежной системы, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic.
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