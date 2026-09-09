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Владимирские новости

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Артур Саргсян из Владимирской области выиграл Спартакиаду народов России

Артур Саргсян из Владимирской области выиграл Спартакиаду народов России

Артур Саргсян из Владимирской области победил в финале Илью Комарова из Санкт-Петербурга и завоевал золото в весовой категории до 97 кг.

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