«То огородники, то ретроградный Меркурий». В Донецке сократили подачу воды, сообщив о ремонтах задним числом

После прямой линии с президентом, где Владимир Путин указал главе ДНР Денису Пушилину заниматься проблемами жителей, а не Африки, в столице Донецкой Народной Республики еще больше усугубилась проблема с водоснабжением — чиновники анонсировали сокращение подачи воды.
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