«То огородники, то ретроградный Меркурий». В Донецке сократили подачу воды, сообщив о ремонтах задним числом

После прямой линии с президентом, где Владимир Путин указал главе ДНР Денису Пушилину заниматься проблемами жителей, а не Африки, в столице Донецкой Народной Республики еще больше усугубилась проблема с водоснабжением — чиновники анонсировали сокращение подачи воды.