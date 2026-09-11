УЕФА сообщил, что российские клубы не выступят в еврокубках

УЕФА обнародовал участие российских клубов в еврокубках на предстоящий сезон, при условии допуска. Александр Чеферин объяснил, что возвращение команд возможно после урегулирования конфликта на Украине.
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