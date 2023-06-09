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Власти Херсонской области заявили о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани

Власти Херсонской области заявили о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани

Глава правительства подконтрольной России Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале сообщил о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани, которые были затоплены в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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