«Категорически не согласны»: «эсеры» в Госдуме выступили против назначения в правительство Силуанова, Решетникова, Котякова и Козлова

Галина 123

М-да. Осторожничает и деликатничает уважаемый В.В., учился бы у А.Г. почаще "перетрахивать" всех и вся, глядишь при очередном и натряс бы незамеченных самородков, с большим потенциалом, способным, талантливым, преданным и народу, и делу, и государству.