«Категорически не согласны»: «эсеры» в Госдуме выступили против назначения в правительство Силуанова, Решетникова, Котякова и Козлова

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме категорически против утверждения в новое правительство на министерские должности Антона Силуанова (минфин), Максима Решетникова (минэкономразвития), Антона Котякова (минтруд) и Александра Козлова (минэкологии).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии