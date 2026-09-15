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Авторадио

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Учёные нашли способ частично компенсировать последствия недосыпа

Короткая физическая нагрузка может помочь мозгу после бессонной ночи. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование, 20 минут упражнений улучшили результаты тестов на память у людей, которые не спали 30 часов.

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