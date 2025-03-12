Виктор Кулиш: «10 лет на защите прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья в Севастополе»

Севастопольская региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (СРО ООО «ВОИ») объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, активно участвует в нормотворчестве.
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