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FiNE NEWS

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Более 2000 дронов летели на Москву за неделю: как работала система ПВО

За семь дней, с 8:30 мск 12 сентября по 8:30 мск 19 сентября, украинские вооруженные силы направили в сторону Московского региона 2022 беспилотных летательных аппарата.

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