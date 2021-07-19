Александр РоманченкоПолитикаСколько столиц было у России-Руси? Славянский стан Сколько столиц было у России-Руси? Сергей Кириллов.Кремль.Закат.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Столица - сердце государства, важнейший город из которого государева или государственная воля подобно импульсам энергии распространяется на всю территорию, побуждая её быть одной страной, единым политическим пространством. ..."Александр Романченко"...Столица - сердце государства, важнейший город из которого государева или государственная воля подобно импульсам энергии распространяется на всю территорию, побуждая её быть одной страной, единым политическим пространством. ..."Комментировать
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