Необычная история

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Сколько столиц было у России-Руси?

Сколько столиц было у России-Руси?

Славянский стан Сколько столиц было у России-Руси? Сергей Кириллов.Кремль.Закат.

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Александр Романченко
"...Столица - сердце государства, важнейший город из которого государева или государственная воля подобно импульсам энергии распространяется на всю территорию, побуждая её быть одной страной, единым политическим пространством. ..."
Александр Романченко
"...Столица - сердце государства, важнейший город из которого государева или государственная воля подобно импульсам энергии распространяется на всю территорию, побуждая её быть одной страной, единым политическим пространством. ..."

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