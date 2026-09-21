🌧 Дожди накроют Крым в ближайшие дни 22 и 23 сентября в республике ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, а также усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС России по РК.