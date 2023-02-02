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Десятки тысяч долларов и "кукла": как в Шереметьево ловили бизнесмена-обманщика из Ленобласти

Десятки тысяч долларов и "кукла": как в Шереметьево ловили бизнесмена-обманщика из Ленобласти

Житель Ленобласти решил "сделать" на своем знакомом целое состояние, но что-то пошло не так.Коммерсант привез из Китая товары народного потребления, но груз задержали в Приморском кране и поместили на склад хранения, чтобы провести допосмотр.

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