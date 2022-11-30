РЖД запустит электричку из Ростова-на-Дону в аэропорт "Платов"

"Донской экспресс" заработает после того, как в регионе возобновится пассажирское авиасообщение.Для любителей авиапутешествий есть хорошая новость: власти Ростовской области планируют запустить из Ростова-на-Дону в аэропорт "Платов" электричку.
"Донской экспресс" заработает после того, как в регионе возобновится пассажирское авиасообщение.Для любителей авиапутешествий есть хорошая новость: власти Ростовской области планируют запустить из Ростова-на-Дону в аэропорт "Платов" электричку.
Свежие комментарии